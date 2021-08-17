Крымчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Семейный туризм»

Министерство курортов и туризма РК информирует о том, что в рамках проекта «Многодетная Россия» проходит туристический фестиваль многодетных семей «Моя Россия» и Всероссийский конкурс «Семейный туризм» для профильных учреждений и семей с детьми.
По итогам конкурса будут выпущены «Атлас семейного отдыха «Моя Россия. Рекомендовано многодетными», книга и онлайн версия, представляющая собой путеводитель для семей, путешествующих по России, с описанием лучших отелей, ресторанов, музеев и мест посещения туристами. Финальное мероприятие фестиваля пройдет в Москве.
Задача фестиваля — выявление маршрутов на территории РФ, наиболее подходящих для семейного отдыха, а также продвижение внутреннего туризма как приоритетного направления для отдыха семей с детьми, — сообщили в минкурортов РК,
Для участия в
Фестиваль проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с РОО «Объединение многодетных семей города Москвы».
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