Крымчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Семейный туризм»

Министерство курортов и туризма РК информирует о том, что в рамках проекта «Многодетная Россия» проходит туристический фестиваль многодетных семей «Моя Россия» и Всероссийский конкурс «Семейный туризм» для профильных учреждений и семей с детьми.

По итогам конкурса будут выпущены «Атлас семейного отдыха «Моя Россия. Рекомендовано многодетными», книга и онлайн версия, представляющая собой путеводитель для семей, путешествующих по России, с описанием лучших отелей, ресторанов, музеев и мест посещения туристами. Финальное мероприятие фестиваля пройдет в Москве. Задача фестиваля — выявление маршрутов на территории РФ, наиболее подходящих для семейного отдыха, а также продвижение внутреннего туризма как приоритетного направления для отдыха семей с детьми, — сообщили в минкурортов РК,

Для участия в конкурсе «Семейный туризм» нужно прислать эссе, сопроводительные фото и видео о семейном путешествии с детальным описанием его подготовки, маршрута, объектов посещения, особенностей организации, полученных впечатлениях и практическом опыте. В конкурсе могут принять участие представители частного бизнеса и общественных объединений, оказывающих поддержку семьям с детьми, а также туристы из семей, в том числе многодетных. Семьи, занявшие три призовых места на конкурсе, будут приглашены для очного участия в финале и награждения.

Фестиваль проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с РОО «Объединение многодетных семей города Москвы».