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Крымчан приглашают присоединиться к акции "Знамя Победы в каждом окне"

Крымчан приглашают присоединиться к акции «Знамя Победы в каждом окне»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 18:57 29.04.2020

Крымчан приглашают присоединиться к акции «Знамя Победы в каждом окне» и в период с 5 по 10 мая вывесить в своих окнах (на балконах/флагштоках на приусадебных участках) копии Знамени Победы, тем самым подтверждая свое личное участие в сохранении исторической правды и памяти о подвигах воинов Великой Отечественной войны. Одновременное вывешивание знамен планируется 8 мая.

Патриотический проект «Победа одна на всех» направлен на чествование живущих в Республике Крым ветеранов Великой Отечественной войны. На домах (подъездах, входных группах, видных местах частных подворий), где проживают ветераны Великой Отечественной войны устанавливаются флагштоки с копией Знамени Победы. Акция также запланирована на 8 мая.  Проекты проводятся в целях чествования живущих в Республике Крым ветеранов Великой Отечественной войны, — отмечают организаторы акции.

 

Крымчан приглашают присоединиться к акции "Знамя Победы в каждом окне"

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