Крымчан приглашают присоединиться к акции «Знамя Победы в каждом окне» и в период с 5 по 10 мая вывесить в своих окнах (на балконах/флагштоках на приусадебных участках) копии Знамени Победы, тем самым подтверждая свое личное участие в сохранении исторической правды и памяти о подвигах воинов Великой Отечественной войны. Одновременное вывешивание знамен планируется 8 мая.

Патриотический проект «Победа одна на всех» направлен на чествование живущих в Республике Крым ветеранов Великой Отечественной войны. На домах (подъездах, входных группах, видных местах частных подворий), где проживают ветераны Великой Отечественной войны устанавливаются флагштоки с копией Знамени Победы. Акция также запланирована на 8 мая. Проекты проводятся в целях чествования живущих в Республике Крым ветеранов Великой Отечественной войны, — отмечают организаторы акции.