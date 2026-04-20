Крымчан приглашают к участию в 6 сезоне Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ объединяет миллионы людей, которые делают мир вокруг лучше и добрее, даёт им признание и поддержку федерального масштаба. В Год Единства народов России она особенно сфокусирована на проектах, объединяющих людей разных регионов, культур и сообществ. Это уникальная возможность показать, как сила совместных инициатив меняет жизнь вокруг нас и строит мосты между людьми.

В этом году:

Появилась новая спецноминация — «Сила единства». Впервые к оценке подключат искусственный интеллект. Будет ещё больше возможностей для участников

Кто может принять участие в Премии?

✔️Добровольцы и гражданские активисты

✔️Общественные лидеры и наставники

✔️Представители НКО

✔️Бизнес

✔️Муниципальные образования, моногорода и субъекты РФ

Что получат победители Премии?

✔️ Национальное и международное признание

✔️ Масштабирование своих проектов

✔️ Информационная поддержка: СМИ, ТВ, радио

✔️ Наставничество от руководителей федеральных ведомств и лидеров мнений

✔️ Участие в образовательных программах

✔️ Возможность получить награду из рук Президента

✔️ Участие в международных событиях: Форум #МЫВМЕСТЕ, ПМЭФ и другие

✔️ Путешествия

✔️ Возможность войти в состав Общественных палат региона и Советов при губернаторе

Приём заявок продлится до 24 мая на премия.мывместе.рф

Мы разные, но #МЫВМЕСТЕ делаем добро

источник: пресс-служба администрации Симферополя

