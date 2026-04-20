Крымчан приглашают к участию в 6 сезоне Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

В этом году:
Появилась новая спецноминация — «Сила единства». Впервые к оценке подключат искусственный интеллект. Будет ещё больше возможностей для участников
Кто может принять участие в Премии?
✔️Добровольцы и гражданские активисты
✔️Общественные лидеры и наставники
✔️Представители НКО
✔️Бизнес
✔️Муниципальные образования, моногорода и субъекты РФ
Что получат победители Премии?
✔️ Национальное и международное признание
✔️ Масштабирование своих проектов
✔️ Информационная поддержка: СМИ, ТВ, радио
✔️ Наставничество от руководителей федеральных ведомств и лидеров мнений
✔️ Участие в образовательных программах
✔️ Возможность получить награду из рук Президента
✔️ Участие в международных событиях: Форум #МЫВМЕСТЕ, ПМЭФ и другие
✔️ Путешествия
✔️ Возможность войти в состав Общественных палат региона и Советов при губернаторе
Приём заявок продлится до 24 мая на премия.мывместе.рф
Мы разные, но #МЫВМЕСТЕ делаем добро
источник: пресс-служба администрации Симферополя
