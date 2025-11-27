Крымчан приглашают к участию в конкурсе «Лучший предприниматель Крыма»

«Лучший в инновационно-технологическом предпринимательстве»;

«Лучший в сфере услуг»;

«Лучший в сфере креативных индустрий»;

«Лучший в сфере производства»;

«Лучший в сфере гостеприимства»;

«Лучший женский бизнес»;

Специальная номинация «Лучшая молодёжная идея»;

Специальная номинация «Лучший самозанятый».

В каждой номинации будут определены три призовых места. Победители конкурса получат продвижение в СМИ, развитие в бизнес-сообществе и ценные призы от партнёров конкурса.

К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, учредители/акционеры юридических лиц, самозанятые и физические лица Республики Крым.

Подать заявку и получить подробную информацию об этапах конкурса можно на сайте конкурс-мойбизнес-крым.рф

источник: пресс-служба администрации Феодосии