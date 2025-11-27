Прямо сейчас:
Крымчан приглашают к участию в конкурсе «Лучший предприниматель Крыма»

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 12:37 27.11.2025

Министерство промышленности и торговли Республики Крым информирует о проведении конкурса «Лучший предприниматель Крыма». Конкурс проводится в следующих номинациях:

  • «Лучший в инновационно-технологическом предпринимательстве»;
  • «Лучший в сфере услуг»;
  • «Лучший в сфере креативных индустрий»;
  • «Лучший в сфере производства»;
  • «Лучший в сфере гостеприимства»;
  • «Лучший женский бизнес»;
  • Специальная номинация «Лучшая молодёжная идея»;
  • Специальная номинация «Лучший самозанятый».

В каждой номинации будут определены три призовых места. Победители конкурса получат продвижение в СМИ, развитие в бизнес-сообществе и ценные призы от партнёров конкурса.

К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, учредители/акционеры юридических лиц, самозанятые и физические лица Республики Крым.

Подать заявку и получить подробную информацию об этапах конкурса можно на сайте конкурс-мойбизнес-крым.рф

источник: пресс-служба администрации Феодосии

