Крымчан приглашают к участию в конкурсе «Лучший предприниматель Крыма»

Министерство промышленности и торговли Республики Крым информирует о проведении конкурса «Лучший предприниматель Крыма». Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Лучший в инновационно-технологическом предпринимательстве»;
- «Лучший в сфере услуг»;
- «Лучший в сфере креативных индустрий»;
- «Лучший в сфере производства»;
- «Лучший в сфере гостеприимства»;
- «Лучший женский бизнес»;
- Специальная номинация «Лучшая молодёжная идея»;
- Специальная номинация «Лучший самозанятый».
В каждой номинации будут определены три призовых места. Победители конкурса получат продвижение в СМИ, развитие в бизнес-сообществе и ценные призы от партнёров конкурса.
К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, учредители/акционеры юридических лиц, самозанятые и физические лица Республики Крым.
Подать заявку и получить подробную информацию об этапах конкурса можно на сайте конкурс-мойбизнес-крым.рф
источник: пресс-служба администрации Феодосии
С тегами: бизнес в Крыму