Крымчан приглашают к участию в новом сезоне проекта «Флагманы образования»

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» дал старт четвертому сезону в День образования на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Управленцы в сфере образования, педагоги и студенты Республики Крым получат возможность заявить о себе, пройти профильное обучение, а также войти в управленческий кадровый резерв системы образования Российской Федерации.

Конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Принять участие в проекте «Флагманы образования» могут управленцы в сфере образования, педагоги, а также студенты (не младше 18 лет на момент регистрации в проекте) высших и средних специальных учебных заведений всех направлений обучения. Регистрация открыта на сайте flagmany.rsv.ru.

В предыдущем сезоне проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» от Республики Крым поступило 546 заявок, четыре участника представили регион в финале конкурса.

Проект включает не только профессиональный конкурс, но и ряд мероприятий, нацеленных на содействие управленцам в сфере образования, педагогам в их личностном и карьерном развитии, а также создает новые инструменты вовлечения студентов в педагогические специальности. После регистрации в проекте участник получает возможность пройти по желанию входную диагностику по трем направлениям: лидерство и командообразование, знания в области государственной образовательной политики, гибкие навыки. На основе результатов диагностики формируются рекомендации по развитию профессиональных знаний и универсальных компетенций, — рассказали организаторы.

С февраля по август конкурсантам будет доступен «Образовательный марафон», который реализуется совместно с партнерами: Государственным университетом Просвещения, РАНХиГС, Мастерской управления «Сенеж», Агентством стратегических инициатив, Высшей школой экономки и другими ведущими образовательными организациями страны. «Образовательный марафон» будет доступен только зарегистрированным пользователям в личном кабинете участника проекта.

Образовательный марафон поможет подготовиться к конкурсу. Его мероприятия пройдут по четырем тематическим направлениям: государственная образовательная политика, лидерство и командообразование, гибкие навыки, а также студенческая мастерская: проектная деятельность в образовании.

В начале августа стартует профессиональный конкурс «Флагманы образования», который начнется с комплексной диагностики надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. Участникам предстоит пройти ряд профильных заданий, по итогам которых будут составлены рейтинги и сформированы списки полуфиналистов конкурса для управленцев и педагогов и списки финалистов для студентов.

Очные полуфиналы конкурса пройдут в каждом субъекте РФ в октябре. Финальные испытания для управленцев и педагогов запланированы на ноябрь этого года. Студенты по итогам дистанционного этапа встретятся в финале в октябре.

По информации АНО «Россия – страна возможностей».