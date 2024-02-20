Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Крым и Россия | Крымчан приглашают к участию в новом сезоне проекта «Флагманы образования»
актуально в республике
чан приглашают к участию в новом сезоне проекта «Флагманы образования»

Крымчан приглашают к участию в новом сезоне проекта «Флагманы образования»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Россия 13:40 20.02.2024

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» дал старт четвертому сезону в День образования на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Управленцы в сфере образования, педагоги и студенты Республики Крым получат возможность заявить о себе, пройти профильное обучение, а также войти в управленческий кадровый резерв системы образования Российской Федерации.

Конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Принять участие в проекте «Флагманы образования» могут управленцы в сфере образования, педагоги, а также студенты (не младше 18 лет на момент регистрации в проекте) высших и средних специальных учебных заведений всех направлений обучения. Регистрация открыта на сайте flagmany.rsv.ru.

В предыдущем сезоне проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» от Республики Крым поступило 546 заявок, четыре участника представили регион в финале конкурса.

Проект включает не только профессиональный конкурс, но и ряд мероприятий, нацеленных на содействие управленцам в сфере образования, педагогам в их личностном и карьерном развитии, а также создает новые инструменты вовлечения студентов в педагогические специальности. После регистрации в проекте участник получает возможность пройти по желанию входную диагностику по трем направлениям: лидерство и командообразование, знания в области государственной образовательной политики, гибкие навыки. На основе результатов диагностики формируются рекомендации по развитию профессиональных знаний и универсальных компетенций, — рассказали организаторы.

С февраля по август конкурсантам будет доступен «Образовательный марафон», который реализуется совместно с партнерами: Государственным университетом Просвещения, РАНХиГС, Мастерской управления «Сенеж», Агентством стратегических инициатив, Высшей школой экономки и другими ведущими образовательными организациями страны. «Образовательный марафон» будет доступен только зарегистрированным пользователям в личном кабинете участника проекта.

Узнайте больше:  К десятилетию воссоединения Крыма с Россией. В МИД РФ переиздали документальный сборник  

Образовательный марафон поможет подготовиться к конкурсу. Его мероприятия пройдут по четырем тематическим направлениям: государственная образовательная политика, лидерство и командообразование, гибкие навыки, а также студенческая мастерская: проектная деятельность в образовании.

В начале августа стартует профессиональный конкурс «Флагманы образования», который начнется с комплексной диагностики надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. Участникам предстоит пройти ряд профильных заданий, по итогам которых будут составлены рейтинги и сформированы списки полуфиналистов конкурса для управленцев и педагогов и списки финалистов для студентов.

Очные полуфиналы конкурса пройдут в каждом субъекте РФ в октябре. Финальные испытания для управленцев и педагогов запланированы на ноябрь этого года.  Студенты по итогам дистанционного этапа встретятся в финале в октябре.

По информации АНО «Россия – страна возможностей».

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.