Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Крымчан приглашают к участию в онлайн-акции, посвящённой косоворотке
Новости Республики
Жителей Крыма пригласили к участию в онлайн-акции, посвящённой косоворотке
Медиaисточник: Администрация города Симферополя

Крымчан приглашают к участию в онлайн-акции, посвящённой косоворотке

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 12:04 30.06.2026

Жители Крыма получили возможность присоединиться к онлайн-акции «Косоворотка — русское наследие». Мероприятие посвящено Международному народному празднику «День косоворотки», который ежегодно проходит 12 июля.

Чтобы стать участником, нужно до 8 июля опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» снимок в косоворотке или традиционном русском народном костюме, сопроводив его хештегом #КосовороткаРусскоеНаследие.

Узнайте больше:  За ночь под Севастополем сбили 70 дронов ВСУ

Авторов наиболее ярких работ организаторы наградят дипломами и памятными подарками.

Проект призван сохранять и продвигать русское культурное наследие, укреплять общероссийскую гражданскую идентичность, а также поддерживать традиционные духовно-нравственные ценности.

источник: КрымИНФОРМ

Просмотры: 9

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.