Крымчан приглашают к участию в онлайн-акции, посвящённой косоворотке

Жители Крыма получили возможность присоединиться к онлайн-акции «Косоворотка — русское наследие». Мероприятие посвящено Международному народному празднику «День косоворотки», который ежегодно проходит 12 июля.

Чтобы стать участником, нужно до 8 июля опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» снимок в косоворотке или традиционном русском народном костюме, сопроводив его хештегом #КосовороткаРусскоеНаследие.

Авторов наиболее ярких работ организаторы наградят дипломами и памятными подарками.

Проект призван сохранять и продвигать русское культурное наследие, укреплять общероссийскую гражданскую идентичность, а также поддерживать традиционные духовно-нравственные ценности.

источник: КрымИНФОРМ

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