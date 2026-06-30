Крымчан приглашают к участию в онлайн-акции, посвящённой косоворотке

Жители Крыма получили возможность присоединиться к онлайн-акции «Косоворотка — русское наследие». Мероприятие посвящено Международному народному празднику «День косоворотки», который ежегодно проходит 12 июля.
Чтобы стать участником, нужно до 8 июля опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» снимок в косоворотке или традиционном русском народном костюме, сопроводив его хештегом #КосовороткаРусскоеНаследие.
Авторов наиболее ярких работ организаторы наградят дипломами и памятными подарками.
Проект призван сохранять и продвигать русское культурное наследие, укреплять общероссийскую гражданскую идентичность, а также поддерживать традиционные духовно-нравственные ценности.
источник: КрымИНФОРМ
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