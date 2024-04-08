Крымчан приглашают к участию во всероссийском опросе доступности здравоохранения

В рамках всероссийского мониторинга здравоохранения Народный Фронт проводит масштабный опрос пациентов. Жители Крыма могут рассказать о сложностях с походами в поликлинику или получении льготных лекарств, а полученные результаты лягут в основу общественных предложений по развитию медицины для Правительства Российской Федерации.

В ходе анкетирования респонденты смогут ответить на вопросы о возможности записи к врачу, очередях в поликлиниках, доступности врачей-терапевтов и узких специалистов, рассказать о проблемах лекарственного обеспечения, а респонденты, переболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19, – сообщить о своем опыте прохождения углубленной диспансеризации и последующей реабилитации в случае, если она требовалась после перенесенного заболевания.

Такой народный срез с мест помогает в решении многих систематических проблем, которые характерны для всей страны. С момента старта национального проекта «Здравоохранение» на протяжении 6 лет эта обратная связь всегда была востребована и нужна», — рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

В 2023 году аналогичное анкетирование охватило 17,2 тыс. респондентов из всех 89 регионов Российской Федерации. Всего в 2024 году в рамках Комплексного мониторинга здравоохранения планируется провести 2 опроса: опрос пациентов и опрос медицинских работников.

Опрос по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/1069.