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чан приглашают на обучение в «Мастерской новых медиа»

Крымчан приглашают на обучение в «Мастерской новых медиа»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:11 25.01.2024

Участниками федеральной образовательной программы станут 75 человек, работающих в сфере медиатехнологий. Заявку могут подать блогеры, SMM-менеджеры, контент-мейкеры и другие медиаспециалисты.

Кандидатов приглашают пройти первые этапы отбора до 5 февраля на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф. Бесплатное обучение стартует в марте.

Участникам расскажут о создании и развития собственного проекта в медиа, обучат современным трендам и техникам информационных кампаний, а опытные мастера поделятся личным опытом.

Отбирая кандидатов на обучение, мы отвечаем за то, чтобы президентский кадровый резерв был способен встать на защиту нашей страны, формировать полезное, интересное для каждого жителя России медиаполе, – подчеркнула куратор программы, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Крымчан приглашают на обучение в «Мастерской новых медиа»

Все выпускники программы станут частью «Мастерской новых медиа» и смогут воспользоваться новыми инструментами по созданию контента.

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Наставниками выступят известные медиаэксперты: Владимир Соловьев, Александр Цыпкин, Кристина Потупчик, Владимир Табак, Юрий Бардаш и другие.

Программа «Мастерская новых медиа» создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и нацелена на формирование президентского кадрового резерва в сфере новых медиа.

Крымчан приглашают на обучение в «Мастерской новых медиа»

 

 

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