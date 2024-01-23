Крымчан приглашают принять участие в ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени»

Главная цель — найти и реализовать сильные идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны, укрепление суверенитета и достижение стратегических целей России. Форум объединяет лидеров решений в сфере экономики, технологического и социального развития, образования, развития городской среды, представителей государственных органов и неравнодушных граждан для совместного проектирования и внедрения общественно значимых проектов граждан с помощью предоставления им мер поддержки от заинтересованных партнёров, — отмечают в пресс-службе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Сбор инициатив и проектов проходит в формате краудсорсинга до 31 января 2024 года на сайте, по итогам которого будет проведена экспертная оценка и отбор лучших решений, которые будут представлены руководству страны.

По информации пресс-службы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»