Крымчан приглашают принять участие в Гранд-финале Международной премии улиц «КАРДО» VIII

Гостей ждут зрелищные соревнования, участие в которых примут спортсмены и деятели культуры из 58 стран мира, а также альтернативные развлекательные площадки. Гранд-финал международного масштаба пройдет в Ставрополе с 20 по 24 августа. Он объединит три тысячи участников из России, Армении, Нидерландов, Гамбии, Чили, Мексики, Испании и других стран и более 150 тысяч зрителей. Тематика мероприятия будет сопровождать гостей города момента прибытия: на подлете к Ставрополю разместят огромную приветственную надпись на поле, город украсят муралами и граффити, которые будут связаны с проектом и значимыми местами Ставрополья.

Мероприятие будет состоять из развлекательной программы: конкурсов, мастер-классов, игр, концертов, баттлов. Участники соревнований смогут побывать на экскурсиях по историческому центру города, музеях и местных производствах.

В этом году Президент России поручил Правительству РФ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» поддержать проведение международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», включая финалы в 2025 и 2026 годах.

Организаторами «КАРДО» 2025 года выступают президентская платформа «Россия – страна возможностей», Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России», Правительство Ставропольского края, Благотворительный Фонд развития уличной культуры и спорта «КАРДО», Северо-Кавказский федеральный университет, общественная организация «ОФФБИТС».

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

По информации пресс-службы АНО «Россия страна возможностей»