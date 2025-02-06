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Крымчан приглашают принять участие в Международном инженерном чемпионате CASE-IN
фото: пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Крымчан приглашают принять участие в Международном инженерном чемпионате CASE-IN

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:17 06.02.2025

Школьников и студентов Крыма могут принять участие в XIII сезоне Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Чемпионат проходит при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и включен в инициативу «Наука побеждать» плана Десятилетия науки и технологий в России.

Цель Чемпионата – популяризация инженерно-технического образования и подготовка специалистов для компаний ТЭК, МСК, атомной промышленности и смежных отраслей. Участники научатся решать реальные производственные задачи и поборются за главные призы – дополнительные баллы ЕГЭ, оплачиваемые стажировки и карьерные перспективы.

Соревнования проводятся в трех возрастных категориях: среди школьников, студентов и молодых специалистов.

Студенческая лига традиционно отличается масштабом — в новом сезоне очные отборочные этапы пройдут в 83 профильных вузах, а участие в них примут студенты из более чем 200 университетов. В этой лиге 11 отраслевых направлений: архитектура, проектирование, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; биотехнологии; геологоразведка; горное дело; горные машины и оборудование; металлургия; нефтехимия; нефтегазовое дело; электроэнергетика; проектный инжиниринг; теплоэнергетика.

Партнером Чемпионата в этом году выступил Севастопольский государственный университет, который станет площадкой для проведения отборочного этапа по направлению «Архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ».

Студенческим командам предстоит разработать проекты по внедрению в производство инноваций, которые должны стать импульсом для достижения технологического суверенитета и формирования сильной и конкурентоспособной национальной экономики. Сильнейшие команды отборочного соревнования представят регион в полуфинале. Авторы лучших идей получат путевку в финальный этап Чемпионата.

Школьная лига объединит самых юных участников чемпионата CASE-IN. Учащиеся 9-11 классов в рамках направления «Инженерно-техническое творчество» подготовят макеты, цифровые рисунки, цифровые проекты в формате моделирования, 3D-печати, IT-решений и т.д. Победителей определят весной в онлайн формате. Команды старшеклассников в рамках отборочных соревнований будут решать кейсы от компании-партнера СИБУР. Ребята, успешно справившиеся с заданием, отправятся на очный финал CASE-IN.

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Лига молодых специалистов открыта для действующих молодых сотрудников компаний региона. Участники разработают решения по актуальным для российской промышленности темам, которые позволят их работодателям улучшить производственные показатели.

Финал чемпионата CASE-IN пройдет в Москве в конце мая 2025 года. Молодые и будущие инженеры презентуют отраслевому сообществу окончательные версии своих решений, обменяются опытом с коллегами, получат ценные советы от экспертов и смогут наладить профессиональные контакты для дальнейшей реализации своих идей.

Чемпионы и призеры Студенческой лиги на льготных условиях поступят в магистратуру и аспирантуру университетов – партнеров, а также пройдут стажировки и практики в компаниях-партнерах с возможностью последующего трудоустройства. Школьников-победителей ждут дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении на направления бакалавриата в один из вузов – партнеров чемпионата. Наградой для лучших молодых специалистов станут возможности карьерного и профессионального роста, а также включение в управленческий кадровый резерв компаний. Помимо этого, авторы лучших идей получат приглашение на отраслевые молодежные образовательные форумы.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN проводится при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организаторами Чемпионата выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».

По информации пресс-службы Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

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