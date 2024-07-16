Крымчан приглашают принять участие в новом сезоне Всероссийского конкурса «Начни игру»

Трек «Создатель игр» – это верный путь от проработки идеи и создания команды до релиза игрового продукта и монетизации деятельности. Его результатом станут демоверсии компьютерных и мобильных игр, а также прототипы настольных игр.

За два сезона участниками Всероссийского конкурса «Начни игру» стали 1 705 жителей Республики Крым, из них восемь человек вошли в число финалистов.

Правила позволяют начать новую игровую разработку или прийти в третий сезон проекта «Начни игру» с уже готовой идеей. Создавать игры можно в соло-разработке или в команде до 10 человек, а если в команде открыты вакансии – к ним могут присоединиться самостоятельные специалисты.

Для того, чтобы выйти в финал «Начни игру», необходимо будет решить шесть обязательных заданий. Зарегистрироваться можно в любое время до 14 октября 2024 года, но подача заявки на конкурс в ближайшее время обеспечит доступ к уникальным образовательным программам и общению с экспертами игровой индустрии.

В течение третьего сезона с мастер-классами, фидбек-сессиями и воркшопами в прямом эфире выступят главный методолог Всероссийского конкурса «Начни игру», со-основатель и генеральный продюсер Geeky House Вячеслав Уточкин, коммьюнити-менеджер Всероссийского конкурса «Начни игру», руководитель WATT Studio Егор Томский, продюсер и ведущий геймдизайнер в компаниях Сiliz, ALAWAR Premium и др. Владимир Ковтун, руководитель направления VK Play Indie Александр Егоров и многие другие представители геймдева.

Еще одно новшество третьего сезона, помимо трека «Создатель игр», – это денежные призы. В качестве генерального спонсора Всероссийского конкурса «Начни игру» выступит ВТБ. Общий призовой фонд составит 1,6 млн рублей.

Стартовую финансовую поддержку получат победители в каждой из четырех номинаций трека «Создатель игр»:

«Семейные игры» – видео- и настольные игры для семейного отдыха и сплочения семьи;

«Регионы и языки России» – номинация, посвященная культурной самобытности субъектов Российской Федерации;

«Наука, образование и здравоохранение» – полезные игры, которые смогут обучить навыкам, необходимым для работы в научной, образовательной среде или медицине;

«Спорт и киберспорт» – видео- и настольные игры, посвященные разным видам спорта и здоровому образу жизни.

Помимо основных номинаций, команды могут претендовать на поддержку в специальных номинациях от партнеров. Их полный список, а также технические условия участия и призовой фонд будут опубликованы на платформе начниигру.рф.

Традиционно Всероссийский конкурс «Начни игру» поддерживает стратегический партнер VK Play. В третьем сезоне VK Play представит специальную номинацию. Кроме этого, эксперты игровой экосистемы примут участие в отборе проектов, а стримеры протестируют игры финалистов и пригласят разработчиков в прямой эфир.

За два сезона Всероссийский конкурс «Начни игру» познакомил свыше 170 тысяч россиян и представителей зарубежья с профессиями игровой индустрии. В третьем сезоне такая возможность останется: решая задания по направлениям «Дизайнер», «Геймдизайнер», «Unity-разработчик» и «Геймификатор» можно зарабатывать баллы опыта, чтобы затем обменивать их на подарки от партнеров и мерч проекта «Начни игру» в «Магазине поощрений», который откроется на платформе начниигру.рф в августе 2024 года.

Партнерами третьего сезона Всероссийского конкурса «Начни игру» также выступают RuStore, «Мир танков», Издательство настольных игр Hobby World, «Нетология», ВЭБ.РФ, Национальная киберфизическая платформа «Берлога», Школа 21, Школа компьютерной графики и игровой разработки Scream School, Фестиваль «ИГРОПРОМ», CarX Technologies, LANGAME, «Инновации детям», IndieGo, MAXIMUM Education и другие организации, а также учебные заведения, в которых обучают на игровые специальности.

По информации АНО «Россия – страна возможностей»