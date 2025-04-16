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Крымчан приглашают принять участие в третьем сезоне проекта «Профразвитие»

Крымчан приглашают принять участие в третьем сезоне проекта «Профразвитие»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:01 16.04.2025

Всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявляет о старте третьего сезона. В нем участники смогут пройти полноценный карьерный путь: от первых шагов в определении профессиональных интересов до получения возможности трудоустройства. В третьем сезоне для молодежи Республики Крым будет доступна обновленная программа стажировок в ведущих компаниях страны, посещение обучающих курсов, карьерные мероприятия, а также поддержка на всех этапах – от создания резюме до выхода на рынок труда.

Третий сезон «Профразвития» предоставит для молодых людей, желающих раскрыть свои сильные стороны и найти место в современном мире, уникальные сервисы профессионального развития. Это индивидуальные карьерные треки, включающие онлайн-курсы от ведущих экспертов, тестирования для определения профессиональных ориентиров, консультации с карьерными наставниками, а также поддержку на всех этапах прохождения стажировок и поиска первых рабочих мест. Более 175 партнерских организаций откроют свои двери для стажировок, чтобы молодежь получила реальный практический опыт. 

Жители Республики Крым активно участвуют в проекте «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 2023 года: за два сезона к проекту присоединилось 494 человека, восемь из них вошли в число финалистов и победителей. В новом третьем сезоне в проекте смогут принять участие совершеннолетние студенты, выпускники вузов и профессиональных образовательных организаций, а также молодые специалисты региона.

Одной из важных возможностей для молодежи в 2025 году будет прохождение стажировок в крупнейших российских организациях и компаниях – участники смогут попасть на стажировки в Государственную Думу, на производство «Норникель», в компании «Совкомбанк», «Mriya Resort & SPA», Особую экономическую зону «Алабуга» и др. Открывается новая возможность для тех, кто мечтает связать карьеру с государственной службой: стартует стажерская программа Форумной дирекции Федерального агентства по делам молодежи, где можно получить опыт работы в сфере госуправления.

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Еще одним нововведением сезона станет запуск на платформе «Профразвития» партнерских карьерных курсов. Участники прокачают коммуникативные и цифровые навыки, научатся работать в команде, разрабатывать проекты, освоят основы лидерства, критического мышления и тайм-менеджмента. Кроме того, курсы помогут лучше ориентироваться в карьерных треках, подготовиться к собеседованиям и построить персональную стратегию профессионального роста. Уже доступны для прохождения материалы от «Добро.рф», в ближайшее время к ним присоединятся образовательные программы от Российского общества «Знание» и VK Education.

Особое внимание в 2025 году будет уделено очным мероприятиям. Проект продолжит яркий формат живого общения с талантливой молодежью в рамках Дней Профразвития. В новом сезоне три региона России соберут на своих площадках тысячи амбициозных молодых людей, первым из них уже в апреле станет Удмуртская Республика. Студенты смогут лично встретиться с крупнейшими работодателями, принять участие в открытых дискуссиях и мастер-классах, получить практические советы по построению карьеры.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в третьем сезоне можно на сайте.

По информации пресс-службы Президентской платформы «Россия – страна возможностей» 

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