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чан приглашают присоединиться к онлайн-марафону «Синий платочек»

Крымчан приглашают присоединиться к онлайн-марафону «Синий платочек»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 26.04.2024

В преддверии Дня Победы КРОО «Матери Крыма — Солдатам Отечества» запускает онлайн-марафон «Синий платочек»

Для участия нужно:

Изготовить «Синий платочек» – инструкция. Снять процесс на видео, можно частично, — подсказывают организаторы марафона. 

Презентовать «Синий платочек» на фоне памятника, посвященного событиям Великой Отечественной войны:

  • ориентация видео: горизонтальная либо вертикальная (вертикальная для публикации в ВК-клипах);
  • хронометраж: до 2 мин;
  • держать в руках «Синий платочек» в развернутом виде, рассказать о памятнике и произнести: «Мы победили тогда, мы победим сейчас! Победа будет за нами! Боец, помни подвиги отцов и дедов! Ни шагу назад!»;
  • в видео вставить отрывки изготовления «Синего платочка»;
  • публиковать в ВКонтакте/Телеграмме с хештегами #СинийПлаточек, #ВместеПриближаемПобеду, #МатериКрымаСолдатамОтечества#Госкоммол
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По завершению акции «синие платочки» будут переданы бойцам СВО!

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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