Крымчан приглашают присоединиться к онлайн-марафону «Синий платочек»

По завершению акции «синие платочки» будут переданы бойцам СВО!

В Ялте дали старт акции «Георгиевская ленточка»

Узнайте больше:

Узнайте больше: В Ялте дали старт акции «Георгиевская ленточка»

Презентовать «Синий платочек» на фоне памятника, посвященного событиям Великой Отечественной войны:

Изготовить «Синий платочек» – инструкция . Снять процесс на видео, можно частично, — подсказывают организаторы марафона.

Для участия нужно:

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму