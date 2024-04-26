Крымчан приглашают присоединиться к онлайн-марафону «Синий платочек»

В преддверии Дня Победы КРОО «Матери Крыма — Солдатам Отечества» запускает онлайн-марафон «Синий платочек»
Для участия нужно:
Изготовить «Синий платочек» – инструкция. Снять процесс на видео, можно частично, — подсказывают организаторы марафона.
Презентовать «Синий платочек» на фоне памятника, посвященного событиям Великой Отечественной войны:
- ориентация видео: горизонтальная либо вертикальная (вертикальная для публикации в ВК-клипах);
- хронометраж: до 2 мин;
- держать в руках «Синий платочек» в развернутом виде, рассказать о памятнике и произнести: «Мы победили тогда, мы победим сейчас! Победа будет за нами! Боец, помни подвиги отцов и дедов! Ни шагу назад!»;
- в видео вставить отрывки изготовления «Синего платочка»;
- публиковать в ВКонтакте/Телеграмме с хештегами #СинийПлаточек, #ВместеПриближаемПобеду, #МатериКрымаСолдатамОтечества#Госкоммол
По завершению акции «синие платочки» будут переданы бойцам СВО!
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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