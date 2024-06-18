Крымчан приглашают провести лето со Всероссийским проектом «ТопБЛОГ»

Первый в России образовательный проект для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приглашает к участию в новом сезоне жителей Республики Крым. Лидеры медиаиндустрии России помогут участникам начать развиваться в отрасли, пройти образовательные программы, найти единомышленников и заявить о себе и своем проекте на всю страну. Заявку можно подать на сайте.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» реализуется с 2020 года в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. Весной 2024 года стартовал новый, четвертый сезон проекта, к участию в котором приглашаются жители России и иностранных государств старше 14 лет.

Крымчан прглашают!

Жители Республики Крым активно участвуют во Всероссийском проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 2020 года: в первых трех сезонах участниками стали 2591 житель региона, из них 26 человек объявлены финалистами и пять – победителями конкурса для авторов полезного контента. В новый четвертый сезон проекта заявки на участие подали уже более 110 жителей региона, регистрация продолжается.

Летом участникам предложено присоединиться к «Медиалаборатории», которая состоит из нескольких бесплатных образовательных блоков и продлится до конца августа. Июньский спринт посвящен теме создания контента, в июле участников ждет курс по теме постпродакшн. В августе – о публикациях и продвижении в социальных сетях. Вместе с экспертами проекта блогеры пройдут образовательный курс и выполнят практические задания.

Запуская в 2020 году проект «ТопБЛОГ», мы даже не представляли, что буквально за три года участниками станут более 150 тысяч человек разных возрастов из всех регионов России и более 40 иностранных государств. Наша главная задача – найти, взрастить и сопроводить талантливых, неравнодушных к развитию своей страны людей, дать им теоретические и практические знания, помочь найти единомышленников и партнеров. На проекте участники раскрываются и развиваются, и, таким образом, благодаря «ТопБЛОГу» несут обществу пользу, поднимая в своих блогах важные социальные темы, создавая полезный и обучающий контент, в том числе укрепляющий традиционные ценности России. Например, 37% наших участников ведут экспертные блоги по разным тематикам, в том числе медицине, спорту, технологиям, экологии и помогают другим развиваться в этих направлениях, 22% блогеров – педагоги, которые привлекают внимание к вопросам просвещения и повышают престиж профессии учителя и воспитателя, другие – мотивируют подписчиков вести здоровый образ жизни или путешествовать по нашей прекрасной стране. Здесь трудно переоценить значение проекта. Мы приглашаем всех развиваться вместе с медиапроектом платформы «Россия – страна возможностей, – подчеркивает исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В июне спикеры образовательного спринта «Создание контента» расскажут участникам, где искать идеи для публикаций, как работать с трендами и составлять контент-план. Создатели текстов узнают, как подготовиться к написанию продающего поста, придумать свой уникальный стиль, работать с обратной связью. Для тех, кто создает видеоконтент, эксперты подготовили много полезного о работе со сценарием, этапах съёмки и необходимом оборудовании, а также поделятся секретами как работать с речью, тренировать актерское мастерство и вести себя в кадре.

В июле проект «ТопБЛОГ» также запустит и конкурсный трек «Спецноминации 2.0», где участники будут выполнять медиа-задачи по тематическим спецноминациям, каждую из которых представит крупная организация-партнер. По итогам партнеры будут продвигать лучших авторов контента своего направления.

Самых ярких участников двух направлений нового сезона проекта «ТопБЛОГ» пригласят на Всероссийский осенний медиафорум. Победители смогут лично познакомиться с блогерами-милионниками, найти единомышленников и продвинуть свой блог на федеральной площадке.

По информации АНО «Россия – страна возможностей»