Крымчан приглашают стать участниками акции «Наука вокруг нас»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:19 28.10.2025

Стартовала всероссийская просветительская акция «Наука вокруг нас». Она охватит все регионы страны, а также ряд стран ближнего зарубежья, включая Абхазию, Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Южную Осетию. Завершится акция в День работника высшей школы, 19 ноября. Её главная задача — продемонстрировать современные достижения, дать возможность учёным презентовать свои открытия и поделиться знаниями в различных сферах.

Мероприятия проводятся Обществом «Знание» и предваряют марафон Знание.Наука, который состоится 30-31 октября при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Присоединиться к акции может каждый желающий. Для всех тех, кто интересуется наукой, доступны видеолекции Российского общества «Знание». Среди них – документальный сериал «Ледокол Знаний», фильмы Знание.Наука, цикл ТЕД-лекций «Грани Смыслов», Лекции-экскурсии на уникальные локации ГК «Росатом». Дополнительно подготовлены видео экскурсии по выдающимся научным центрам России — академгородкам Серпухова, Обнинска и Черноголовки. Для всех, кто хочет выступить с лекцией о научных достижениях, подготовлено 25 готовых материалов, расположенных в библиотеке.

Яркими событиями акции «Наука вокруг нас» станут встречи губернаторов со студентами и молодыми учёными, которые пройдут на площадках федеральных университетов, региональных научных центров и университетов-участников программы «Приоритет — 2030». В формате открытого диалога молодежь узнает о роли региональной науки в развитии страны, мерах поддержки исследований и карьерных возможностях, которые открываются для талантливых ребят в самых разных сферах.

Кульминацией акции станет марафон Знание.Наука, который пройдет в Москве 30-31 октября. Вживую послушать лекции ведущих ученых смогут 5000 человек, а подключиться к трансляции масштабного события — вся страна. Организаторами выступают Российское общество «Знание» и Московский политехнический университет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Мероприятия акции и марафона Знание.Наука приурочены к объявленному Президентом Владимиром Путиным Десятилетию науки и технологий и национальному проекту «Молодежь и дети».

источник: пресс-служба Российского общества «Знание»

Просмотры: 16

