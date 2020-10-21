Крымчан призвали не заниматься самолечением и самодиагностикой

В Крыму наблюдается тенденция увеличения количества заболевших. В этой связи Глава РК Сергей Аксёнов обратился ко всем крымчанам:

Уважаемые крымчане, не стоит заниматься самолечением. Это касается и лекарственных препаратов, и проведения компьютерной томографии. Руководствуйтесь советами и назначениями врачей, потому что самостоятельно выбранный неправильный путь лечения может завести в еще худшую ситуацию, есть и такие примеры. Любые медицинские обследования и прием препаратов должны быть назначены врачом после оценки симптомов, иначе вы можете впустую потратить время, деньги, и что самое плохое – навредить себе.

Аксёнов поблагодарил крымчан за повышение уровня дисциплины в вопросе соблюдения мер индивидуальной защиты, ношения масок. Но при этом Глава Республики поручил ужесточить контроль за теми пациентами, которые ввиду бессимптомного течения заболевания проходят лечение на дому и не нуждаются в госпитализации, в части соблюдения режима самоизоляции, а в тех случаях, когда нужно оказать помощь в приобретении продуктов, лекарств и других вопросах, организовать волонтерскую помощь при строгом соблюдении требований безопасности.

Также отмечено, что школы, образовательные заведения в Крыму переводиться на дистанционный режим обучения не будут. В Роспотребнадзоре подчеркнули: ситуация контролируемая. В школах нет массовых вспышек и групповых заболеваний, на дистанционное обучение переведены только отдельные классы, где были зафиксированы случаи заболевания.

Сергей Аксёнов акцентировал внимание на том, что соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других мер индивидуальной защиты являются необходимыми условиями достижения положительных результатов, без которых все остальное не работает.

По информации министра здравоохранения РК Александра Остапенко, на сегодняшний день в Республике Крым для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией развернуто 1 769 коек, из которых за последнюю неделю доорганизовано 19 коек, еще 150 коек запланированы к развертыванию на этой неделе. Также Александр Остапенко добавил, что за последнюю неделю зафиксирован рост госпитализации с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, отметив при этом, что разумный баланс коечного фонда в части своевременной выписки пациентов с точки зрения медицинской эффективности работает.