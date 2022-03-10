Крымчан призывают доверять только официальной информации

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) предложил ООН создать «нормы о цифровом нейтралитете» в период вооруженных конфликтов. По мнению авторов инициативы, это сделает значимый шаг к стабилизации и укреплению мирового сообщества в условиях глобальной цифровизации и развития новых технологий.

В РОЦИТ привели в пример публикации украинскими властями в официальных аккаунтах в соцсетях жестокие фотографии, которые потом с помощью таргетированной рекламы транслировались на российскую аудиторию. Принятие «норм о цифровом нейтралитете» не позволит влиять на формирование общественного мнения, используя приёмы информационной войны.

Сегодня ведется информационная война, распространяется огромное количество фейков, проводятся хакерские атаки на официальные Интернет-ресурсы. Очень важным решением стало принятие Государственной Думой России законопроекта об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки, которые дискредитируют российскую армию, — рассказал министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев.

Министр призвал крымчан ориентироваться только на официальные источники информации. Актуальные и достоверные данные размещаются на портале правительства Республики Крым.

Информацию о социально-экономической ситуации в стране можно узнать на портале «Объясняем.РФ».

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