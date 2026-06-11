Крымчан призывают использовать земельные участки по целевому назначению

Дачный сезон является подходящим временем для наведения порядка на своем земельном участке. В этой связи в Управлении Росреестра по Республике Крым напоминают землевладельцам о необходимости освоения своих наделов.

С наступлением тепла дачники занимаются благоустройством садовых или огородных участков: косят траву, обрезают ветки, пашут землю, убирают территорию от мусора, высаживают зеленые насаждения. Однако должное внимание своей земле уделяют, к сожалению, не все граждане. Побудить собственников к добросовестному использованию участков призван Федеральный закон № 307-ФЗ, вступивший в силу с марта 2025 года. Он устанавливает трехлетний срок для освоения участков и срок в течение которого следует начать их использование. Речь идет об участках расположенных в населенных пунктах, а также садовых и огородных участках. В целях реализации этого закона принято постановление Правительства РФ от 31.05.2025 года № 826, которым закреплены критерии неиспользования участков.

К признакам неиспользования участка относится, например, захламление или загрязнение отходами более половины его площади. Зарастание более половины участка сорными растениями (высотой более 1 метра), а также деревьями и кустарниками, которые не являются предметами благоустройства и озеленения тоже свидетельствует о нарушении. Собственникам дается год со дня выявления указанных нарушений, в течение которого нужно привести землю в порядок, убрать мусор и сорную растительность.

Еще один критерий неиспользования земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства — отсутствие в течение 7 лет индивидуального жилого дома, право на который должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. На участках с другими видами разрешенного использования, предусматривающими строительство зданий и сооружений, капитальные объекты должны быть построены и оформлены в течение пяти лет. При этом установлены случаи, когда срок может быть иным: например, если такой срок указан в разрешении на строительство объекта.

Стоит учитывать, что после вступления в силу Федерального закона № 307-ФЗ возникло множество домыслов и некорректных толкований данного закона, в связи с чем Росреестр неоднократно давал подробные разъяснения. Во избежание ошибочного понимания правовых норм специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Республике Крым готовы консультировать граждан в рамках личных приемов. Записаться на личный прием к госземинспекторам можно заранее по телефону в Симферополе: 8 (3652) 66-74-01 либо в рамках работы приемной Управления Росреестра по Республике Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова, 162, — уточнил начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Республике Крым Александр Литвинов.

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