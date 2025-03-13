Крымчан призывают написать Диктант Победы

Диктант Победы – самый масштабный исторический тест в мире в этом году пройдет 25 апреля. Его можно будет написать, как онлайн на сайте проекта, так и офлайн на тысячах площадках по всей стране.
Чтобы каждый мог подготовиться к историческому тесту Единая Россия и «Ростелеком» запустили специальный курс подготовки.
Проверить знания о событиях Великой Отечественной войны можно на сайте: https://lc.rt.ru/victorydictation.
источник: пресс-служба администрации Феодосии
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