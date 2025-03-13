Крымчан призывают написать Диктант Победы

Чтобы каждый мог подготовиться к историческому тесту Единая Россия и «Ростелеком» запустили специальный курс подготовки.

Проверить знания о событиях Великой Отечественной войны можно на сайте: https://lc.rt.ru/victorydictation.

источник: пресс-служба администрации Феодосии