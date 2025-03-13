Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Образование в Крыму | Крымчан призывают написать Диктант Победы
Новости Республики
Крымчан призывают написать Диктант Победы

Крымчан призывают написать Диктант Победы

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 12:22 13.03.2025

Диктант Победы – самый масштабный исторический тест в мире в этом году пройдет 25 апреля. Его можно будет написать, как онлайн на сайте проекта, так и  офлайн на тысячах площадках по всей стране.

Чтобы каждый мог подготовиться к историческому тесту Единая Россия и «Ростелеком» запустили специальный курс подготовки.

Узнайте больше:  В Крыму проходит Чемпионат "Профессионалы"

Проверить знания о событиях Великой Отечественной войны можно на сайте: https://lc.rt.ru/victorydictation.

источник: пресс-служба администрации Феодосии

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: образование в Крыму

образование в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x