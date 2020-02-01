Крымчан просят придерживаться мер по профилактике коронавирусной инфекции

Жителей и гостей полуострова придерживаться мер по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции просит Министерство здравоохранения Республики Крым.
Это необходимо для того, чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих, — цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра здравоохранения Республики Крым Антона Лясковского.
С информацией о профилактике гриппа и коронавирусной инфекции можно ознакомиться на официальном
В качестве мер профилактики Роспотребнадзор рекомендует уделять значительное внимание гигиене рук и часто мыть их с мылом, избегать излишних поездок и посещения многолюдных мест, соблюдать расстояние от больных. Вместе с тем, рекомендуется вести здоровый образ жизни, что повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
Немаловажным является и защита органов дыхания с помощью медицинских масок, которые позволяют ограничивать распространение вирусов.
В случае если у вас высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит, оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями, и часто проветривайте помещение, — подчеркнул Антон Лясковский, напомнив о необходимости обязательно уведомлять медицинских работников, в случае если пациенты находились на территории КНР перед тем как заболеть.