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Крымчан просят придерживаться мер по профилактике коронавирусной инфекции
иллюстрация: pbs.twimg.com

Крымчан просят придерживаться мер по профилактике коронавирусной инфекции

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:03 01.02.2020

Жителей и гостей полуострова придерживаться мер по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции просит Министерство здравоохранения Республики Крым.

Это необходимо для того, чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих, — цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра здравоохранения Республики Крым Антона Лясковского.

С информацией о профилактике гриппа и коронавирусной инфекции можно ознакомиться на официальном сайте Роспотребнадзора. Так, по данным ведомства, предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.

В качестве мер профилактики Роспотребнадзор рекомендует уделять значительное внимание гигиене рук и часто мыть их с мылом, избегать излишних поездок и посещения многолюдных мест, соблюдать расстояние от больных. Вместе с тем, рекомендуется вести здоровый образ жизни, что повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

Немаловажным является и защита органов дыхания с помощью медицинских масок, которые позволяют ограничивать распространение вирусов.

В случае если у вас высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит, оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями, и часто проветривайте помещение, — подчеркнул Антон Лясковский, напомнив о необходимости обязательно уведомлять медицинских работников, в случае если пациенты находились на территории КНР перед тем как заболеть.  

Крымчан просят придерживаться мер по профилактике коронавирусной инфекции

Крымчан просят придерживаться мер по профилактике коронавирусной инфекции

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