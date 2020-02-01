Крымчан просят придерживаться мер по профилактике коронавирусной инфекции

Жителей и гостей полуострова придерживаться мер по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции просит Министерство здравоохранения Республики Крым.

Это необходимо для того, чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих, — цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра здравоохранения Республики Крым Антона Лясковского.

С информацией о профилактике гриппа и коронавирусной инфекции можно ознакомиться на официальном сайте Роспотребнадзора. Так, по данным ведомства, предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.

В качестве мер профилактики Роспотребнадзор рекомендует уделять значительное внимание гигиене рук и часто мыть их с мылом, избегать излишних поездок и посещения многолюдных мест, соблюдать расстояние от больных. Вместе с тем, рекомендуется вести здоровый образ жизни, что повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

Немаловажным является и защита органов дыхания с помощью медицинских масок, которые позволяют ограничивать распространение вирусов.