Крымчан просят отключать электроприборы, которые не используются, из-за перегрузки сетей

Жителям Крыма стоит отключить лишние приборы, чтобы помочь в экономии электроэнергии в связи с перегрузом сетей, вызванного аномальной жарой, сообщил в своем

Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе часть потребителей временно отключены от электроснабжения из-за того, что на сети приходится слишком большая нагрузка. Энергетики связывают это с жарой.

В связи с аномальным температурным режимом в Крыму для сохранения целостности энергосистемы введены веерные отключения электроэнергии. Возможны кратковременные перебои в поставках электроэнергии в ряде населенных пунктов. Просим всех крымчан экономно относится к электроэнергии и выключить лишние электроприборы, — написал Крючков со ссылкой на информацию «Крымэнерго».

Как позже сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев, Севастополь был вынужден ввести временные отключения электроэнергии не только из-за жары и возросшей нагрузки на сети, но также из-за сбоя в работе Ростовской АЭС — город недополучает 40 МВт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что температура воздуха поднимется до 42 градусов на юге России в ближайшие дни. При этом экстремальная жара фиксируется в регионах Южного федерального округа с прошлой недели. Это уже привело к ряду пожаров в Севастополе, Республике Крым.

источник: ТАСС