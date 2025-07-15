Крымчан зовут к участию в конкурсе «Лидеры села» — заявку можно подать до 30 сентября

Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села» направлен на формирование устойчивой кадровой базы молодых управленцев и лидеров общественного мнения в сельской местности.

Основные задачи проекта:

— развитие компетенций в области управления и общественно-политической деятельности;

— создание площадки для обмена опытом и лучшими практиками;

— поддержка индивидуальных траекторий профессионального роста;

— формирование сообщества молодых единомышленников.

«Лидеры села» — это не просто проект, а реальный инструмент перезагрузки управленческого будущего сельских территорий, — отметил председатель РССМ, член Общественной палаты России Дмитрий Пекуровский. — Это возможность для молодых людей взять на себя ответственность, стать голосом и делом своей малой родины. Только в прошлом году в конкурсе приняли участие более 20 000 молодых людей из 89 регионов страны. И фермеры, и студенты, и общественные деятели — целеустремлённые, активные, неравнодушные».

Третий сезон конкурса обещает быть не менее масштабным. Регистрация проводится на официальном сайте лидерысела.рф . К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, живущие на селе или работающие над развитием сельских территорий.

Конкурс «Лидеры села» включает:

образовательную траекторию с онлайн и очными форматами;

серию дистанционных испытаний (тесты знаний, мотивации, лидерского потенциала);

финал в очном формате;

программу наставничества с топовыми экспертами и госдеятелями;

возможность стажировок в органах власти и рекомендации в кадровый резерв.

Юлия Оглоблина, заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, лидер РССМ и наставник конкурса:

Это единственная всероссийская платформа, на которой сельская молодёжь может раскрыть свой потенциал, обменяться опытом и запустить свои идеи. Важно показать неравнодушие, любовь к своей земле и реальные действия. Кто вы, кто в вашей команде, какие у вас идеи — именно это формирует образ настоящего лидера села.

Все подробности, этапы, новости и регистрация — на сайте: лидерысела.рф

Официальный телеграм-канал проекта: t.me/molodezhsela

Это проект для тех, кто не ждёт перемен — а создаёт их.

Организатором конкурса выступает Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодёжи» (РССМ) при поддержке Ассоциации «ВАРМСУ» и Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Реализация проекта проходит в рамках программы «Кадры для села», инициированной РССМ и Росмолодёжью.