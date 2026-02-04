Прямо сейчас:
Крымчан зовут на военную службу в войска беспилотных систем

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:34 04.02.2026

Крымчане могут поступить на военную службу по контракту в войска беспилотных систем. Общий размер выплаты за первый год службы при заключении контракта на территории Республики Крым — от 5 000 000 рублей. При прохождении специальной подготовки по применению беспилотных систем гражданина научат:

  • пилотировать беспилотные системы различных типов;
  • ремонтировать беспилотные системы;
  • инженерному делу, работать с боеприпасами и взрывчатыми веществами;
  • настраивать и программировать беспилотные системы, работать в сфере 3D-моделирования и 3D-печати;
  • работать с коммерческими БПЛА;
  • строить IP-сети, выстраивать радиосвязь;
  • разбираться в топографических картах;
  • управлять транспортными средствами.
Узнайте больше:  Важно: участники СВО и члены их семей имеют право на оказание государственной социальной помощи

Дополнительная информация размещена на сайте беспилотныевойска.рф.

По всем вопросам необходимо обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел.: +7 (3652) 66-85-71, +7 (978) 889-61-34.

Более подробная информация о заключении контрактов размещена здесь.

источник: пресс-служба Правительства РК

