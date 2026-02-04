Крымчан зовут на военную службу в войска беспилотных систем

пилотировать беспилотные системы различных типов;

ремонтировать беспилотные системы;

инженерному делу, работать с боеприпасами и взрывчатыми веществами;

настраивать и программировать беспилотные системы, работать в сфере 3D-моделирования и 3D-печати;

работать с коммерческими БПЛА;

строить IP-сети, выстраивать радиосвязь;

разбираться в топографических картах;

управлять транспортными средствами.

Дополнительная информация размещена на сайте беспилотныевойска.рф .

По всем вопросам необходимо обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел.: +7 (3652) 66-85-71, +7 (978) 889-61-34.

Более подробная информация о заключении контрактов размещена здесь .

источник: пресс-служба Правительства РК