Крымчан зовут на военную службу в войска беспилотных систем

Крымчане могут поступить на военную службу по контракту в войска беспилотных систем. Общий размер выплаты за первый год службы при заключении контракта на территории Республики Крым — от 5 000 000 рублей. При прохождении специальной подготовки по применению беспилотных систем гражданина научат:
- пилотировать беспилотные системы различных типов;
- ремонтировать беспилотные системы;
- инженерному делу, работать с боеприпасами и взрывчатыми веществами;
- настраивать и программировать беспилотные системы, работать в сфере 3D-моделирования и 3D-печати;
- работать с коммерческими БПЛА;
- строить IP-сети, выстраивать радиосвязь;
- разбираться в топографических картах;
- управлять транспортными средствами.
Дополнительная информация размещена на сайте беспилотныевойска.рф.
По всем вопросам необходимо обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел.: +7 (3652) 66-85-71, +7 (978) 889-61-34.
Более подробная информация о заключении контрактов размещена здесь.
источник: пресс-служба Правительства РК
