Крымчан зовут отдохнуть в гостевых домах. Говорят — выгодные цены

Гостевые дома Крыма предлагают местным жителям номера со сниженной стоимостью. Об этом сообщил туристический портал Крыма.
Ассоциации гостевых домов Крыма присоединилась к акции «Мы вместе». Вошедшие в организацию средства размещения предлагают крымчанам номера до 2,5 тысячи рублей в сутки, — говорится в сообщении.
Акция действует до 31 августа. Зарезервировать номер можно сроком от одной ночи на сайте организации. При бронировании следует ввести промокод: КРЫМ.
Уточняется, что акция запущена по инициативе Министерства курортов и туризма РК.
В конце июня стало известно о том, что в Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.
источник: РИА Новости Крым
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