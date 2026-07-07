Крымчан зовут отдохнуть в гостевых домах. Говорят — выгодные цены

Гостевые дома Крыма предлагают местным жителям номера со сниженной стоимостью. Об этом сообщил туристический портал Крыма.

Ассоциации гостевых домов Крыма присоединилась к акции «Мы вместе». Вошедшие в организацию средства размещения предлагают крымчанам номера до 2,5 тысячи рублей в сутки, — говорится в сообщении.

Акция действует до 31 августа. Зарезервировать номер можно сроком от одной ночи на сайте организации. При бронировании следует ввести промокод: КРЫМ.

Уточняется, что акция запущена по инициативе Министерства курортов и туризма РК.

Ранее сообщалось , что Ассоциация туроператоров России направила письмо правительству РФ с обоснованием необходимости предоставления отсрочки отелям и туроператорам по выполнению обязательств по турам в Крым. Речь идет о переносе дат заездов или возврат средств до 31 декабря 2026 года без риска немедленного взыскания.

В конце июня стало известно о том, что в Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 2 127