 Крымчанам доступны четыре вакцины против новой коронавирусной инфекции

Ранее привитые граждане могут пройти повторную вакцинацию.

Крымчанам доступны 4 вида вакцины против новой коронавирусной инфекции: «Гам-КОВИД-вак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт». Каждая из них рекомендована определённой категории граждан. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК.

Так, показанием к применению препаратов «Гам-КОВИД-вак» (Спутник V) и «ЭпиВакКорона» является профилактика COVID-19 у взрослых старше 18 лет. Препарат «КовиВак» применяется для иммунизации лиц в возрасте 18-60 лет. Стоит отметить, что принять решение и дать рекомендацию о выборе вакцины может только врач. Специалисты могут уточнить, какая вакцина для вас подойдёт лучше.

Что касается препарата «Спутник Лайт», то данная вакцина рекомендуется для лиц, не привитых ранее, но переболевших новой коронавирусной инфекцией, а также для граждан, ранее прошедших 2-х кратную иммунизацию против COVID-19, в целях проведения повторной вакцинации спустя 6 месяцев после введения второго компонента прививки.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины в Республике Крым привиты 438 471 человек, из них вторым – 378 107. Получено более 490 тысяч доз вакцин, — уточнили в минздраве РК.

Напомним, что пройти вакцинацию в Республике Крым можно в стационарных пунктах (по предварительной записи через Госуслуги, телефоны регистратур, WhatsApp-приёмные) и мобильных пунктах (без предварительной записи).

Кроме того, руководители предприятий и организаций могут обезопасить своих сотрудников от заболевания, организовав вакцинацию трудовых коллективов. Для этого работодателю необходимо собрать список сотрудников, желающих привиться, после чего обратиться в ближайшую поликлинику и в организацию будет направлена мобильная бригада медиков.