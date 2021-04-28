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Крымчанам не дали толком выступить на площадке ОБСЕ
Фото: E-news

Крымчанам не дали толком выступить на площадке ОБСЕ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:13 28.04.2021

Троим представителям Крыма не дали выступить на площадке ОБСЕ. Единственного же спикера от полуострова все время перебивали. Об этом рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Республики Крым Роман Чегринец.

Я принимал участие более чем в 10 заседаниях ОБСЕ и ООН, но такого вопиющего русофобства не было. Забирали слово, прерывали выступление, но выступить давали, — цитирует его слова телеканал РЕН ТВ.

Чегринец добавил, что представители Крыма ожидали возможности выступить около пяти часов, однако оказалось, что времени на них не осталось.

Мы стали свидетелями выступлений украинской стороны, представители которой бесцеремонно врали о жизни крымчан, об ущемлении прав украинского и крымско-татарского населения, проживающего в Крыму. Можно поздравить делегацию Украины в отработке западных грантов. Сегодня они с этим справились успешно, — добавила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

В итоге ни Чегринец, ни Гридчина, а также председатель молодежного парламента Республики Крым Максим Покатаев выступить не смогли. Слово дали только депутату Бахчисарайского городского совета Эрвину Мусаеву.

Мусаев сообщил ТАСС, что рассказал о борьбе с коронавирусом в Крыму, молодежных инициативах на территории республики, а также о подготовке к выборам, которые пройдут в 2021 году.

Крымчанам не дали толком выступить на площадке ОБСЕ

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