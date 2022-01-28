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Крымчанам откроют бесплатный доступ к «Госуслугам» и «ВКонтакте»

Крымчанам откроют бесплатный доступ к «Госуслугам» и «ВКонтакте»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:35 28.01.2022

Портал «Госуслуги» и социальную сеть «ВКонтакте» внесли в перечень социально значимых онлайн-ресурсов. Они будут доступны при отрицательном балансе домашнего Интернета или мобильной связи. То есть воспользоваться сервисами можно будет круглосуточно и в любой момент. Такое решение приняла правительственная комиссия под председательством Вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Присутствие аккаунтов госорганов в соцсети «ВКонтакте» крайне удобно для пользователей. Сегодня здесь представлено свыше пятисот страниц муниципальных, республиканских органов власти, с общей аудиторией более полумиллиона человек, – рассказал руководитель Центра управления регионом Республики Крым Артём Артёменко. – Больше половины обращений, которые поступают в министерства, ведомства, учреждения здравоохранения, образования и другие публикуются в «ВКонтакте.

Социально значимым может считаться сайт или ресурс, на котором располагается не менее 5 тысяч аккаунтов госорганов, аккаунты государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов. Ежедневно посещаемость ресурса должна быть больше пяти миллионов пользователей.

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Портал «Госуслуги» включили в перечень из-за чрезвычайной востребованности цифрового формата взаимодействия людей и власти. Сегодня на портале зарегистрировано порядка 90 млн подтвержденных учетных записей.

Социальная сеть «ВКонтакте» – это общение с друзьями и близкими, культурные и образовательные проекты, волонтерские инициатива, а также актуальная и достоверная информация на официальных страницах, диалог с властью в удобном формате.

При отрицательном балансе «Госуслуги» и «Вконтакте» можно будет открыть как в браузере компьютера или смартфона, так и в официальных приложениях.

По информации Центра управления регионом РК.


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