Крымчанам, переселяемым из аварийного жилья, вручили ключи от квартир
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крымчанам, переселяемым из аварийного жилья, вручили ключи от квартир

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:38 07.09.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вручил ключи от новых квартир, предоставляемых в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Новоселами стали 18 семей, которые ранее проживали в аварийных многоквартирных домах в городах Белогорск, Керчь, Саки, Симферополь, Судак, а также в пгт Новофедоровка Сакского района.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что жилье в новом жилом комплексе города Евпатории предоставляется крымчанам во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Благодаря решениям, которые принял наш Лидер, сегодня у нас есть возможность передать вам ключи от комфортного жилья в курортном городе. Уверен, новые квартиры будут всем в радость, – отметил Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил, что работа по переселению крымчан из аварийного жилищного фонда будет продолжена.

Затем Глава республики осмотрел одну из квартир по приглашению новоселов.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК Светлана Маслова, глава администрации города Евпатории Александр Юрьев.

СПРАВКА. С 2025 года в Республике Крым реализуется федеральный проект «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого планируется расселение граждан из жилых помещений, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Расселение будет осуществляться поэтапно с учетом даты признания дома аварийным и в пределах финансовой поддержки за счет средств ППК «Фонд развития территорий» и республиканского бюджета. В период с 1 января 2017 по настоящее время в Крыму признаны аварийными 240 многоквартирных домов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

