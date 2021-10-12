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Крымчанам предлагают побороться за премию «Знание»

Крымчанам предлагают побороться за премию «Знание»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:52 12.10.2021

Российское общество «Знание» объявило о приеме заявок на участие в ежегодной просветительской премии. Шансы есть для всех, кто трудится на ниве просвещения в сферах науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства. Заявить о себе могут и те крымчане, кто ведет просветительскую деятельность в школах и вузах, на ТВ и радио. Всего 13 номинаций.

Цель ежегодной Просветительской Премии «Знание» — выявить круг людей, для которых просветительская деятельность является внутренней потребностью. Они стремятся нести знания и просвещение людям. Это очень важное и благородное дело, — уверен председатель регионального отделения общества «Знание», проректор по академической и административной политике – первый проректор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов. — Лауреаты Премии смогут сотрудничать с Российским обществом «Знание» и образовательным продюсерским центром «Машук». С помощью новых возможностей резиденты этого центра смогут продвигать свои просветительские проекты на максимально широкую аудиторию людей.

Заявку на соискание Премии «Знание» можно подать до 1 ноября.

Процедура очень простая. Заполнить специальную форму: рассказать о себе, своей деятельности и достижениях Никаких бумажек и дополнительных подтверждений не нужно, — пояснил Владимир Курьянов.

В конце ноября члены почетного жюри – видные государственные деятели, представители бизнеса, общественных организаций, деятели науки, культуры и искусства – выберут лауреатов, а торжественная церемония награждения состоится в Московском театре мюзикла 7 декабря 2021 года.

Подробная информация о Просветительской Премии «Знание» размещена на официальном сайте.

По материалам Центра управления регионом РК.

Крымчанам предлагают побороться за премию «Знание»

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