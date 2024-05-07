Крымчанам предлагают добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. За вознаграждение

Боевое огнестрельное оружие, за 1 ед. – 7000 руб.;

Служебное, спортивное оружие, за 1 ед. – 5500 руб.;

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, за 1 ед. – 7500 руб.;

Охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, за 1 ед. – 5000 руб.;

Газовое оружие, за 1 ед. – 3000 руб.;

Приспособления отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей (огнестрельное оружие ограниченного поражения), за 1 ед. – 4500 руб.;

Взрывное устройство, граната, мина, снаряд, за 1 ед. – 3 500 руб.;

Гранатомет – 10000 руб.;

Взрывчатое вещество, за 1 грамм – 30 руб.;

Огнепроводные и детонирующие шнуры, за 1 метр – 10 руб.;

Патроны к боевому оружию, за 1 ед. – 50 руб.;

Патроны к гражданскому и служебному оружию, за 1 ед. – 30 руб.;

Патроны к газовому оружию, за 1 ед. – 15 руб.

Незаконно хранящееся оружие, согласно порядку, принимают органы внутренних дел и подразделения войск национальной гвардии. Выплату денежного вознаграждения производит Служба по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым. Получить информацию по приему документов можно по телефону: (03652) 69 33 70.

источник: Управление информационной политики Мининформ РК