Крымчанам предлагают подать заявки на соискание Национальной премии «МедиаПоле»

Крымчане могут подать заявки на соискание Национальной премии «МедиаПоле». Подать заявку на участие могут блогеры, студенты, молодые авторы и журналисты от 18 лет, создающие медиаконтент о жизни на сельских территориях в России и об их развитии.
Участников ждут два дня с экспертами и популярными блогерами, мастер-классы и церемония награждения лучших проектов. Призовой фонд составляет 4 500 000 рублей.
В конце ноября 100 финалистов отправятся в Москву, чтобы посетить крупнейшие медиацентры страны и принять участие в насыщенной деловой программе.
Прием заявок продлится до 17 октября на медиаполе.рф.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
