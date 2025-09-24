Крымчанам предлагают подать заявки на соискание Национальной премии «МедиаПоле»

Прямо сейчас:
источник фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:13 24.09.2025

Крымчане могут подать заявки на соискание Национальной премии «МедиаПоле». Подать заявку на участие могут блогеры, студенты, молодые авторы и журналисты от 18 лет, создающие медиаконтент о жизни на сельских территориях в России и об их развитии.

Участников ждут два дня с экспертами и популярными блогерами, мастер-классы и церемония награждения лучших проектов. Призовой фонд составляет 4 500 000 рублей.

В конце ноября 100 финалистов отправятся в Москву, чтобы посетить крупнейшие медиацентры страны и принять участие в насыщенной деловой программе.

Прием заявок продлится до 17 октября на медиаполе.рф.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 6

