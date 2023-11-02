Крымчанам предлагают принять участие в тестировании ДЭГ

Крымчане могут принять участие в тестировании федеральной системы дистанционного электронного голосования. Тренировочное голосование пройдет с 15 по 17 ноября 2023 года. Участники узнают, как устроено онлайн-голосование, и помогут сделать систему лучше.

Как зарегистрироваться на тренировку ДЭГ До 23:59 13 ноября 2023 года подайте заявку на Госуслугах;

Дождитесь статуса «Учтено» в личном кабинете. Как принять участие в тренировке С 8:00 15 ноября по 20:00 17 ноября 2023 года зайдите на портал ДЭГ;

Авторизуйтесь с помощью Госуслуг;

Введите код из СМС;

Протестируйте сервис голосования. Принять участие в тренировке имеют возможность граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и имеющие подтверждённую учетную запись на портале Госуслуг. Федеральная платформа ДЭГ позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трёх лет. По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации