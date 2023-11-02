Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Выборы в Крыму и в Севастополе | Крымчанам предлагают принять участие в тестировании ДЭГ
актуально в республике
чанам предлагают принять участие в тестировании ДЭГ

Крымчанам предлагают принять участие в тестировании ДЭГ

Опубликовал: КрымPRESS в Выборы в Крыму и в Севастополе 13:20 02.11.2023

Крымчане могут принять участие в тестировании федеральной системы дистанционного электронного голосования. Тренировочное голосование пройдет с 15 по 17 ноября 2023 года. Участники узнают, как устроено онлайн-голосование, и помогут сделать систему лучше.

Как зарегистрироваться на тренировку ДЭГ

Как принять участие в тренировке

  • С 8:00 15 ноября по 20:00 17 ноября 2023 года зайдите на портал ДЭГ;
  • Авторизуйтесь с помощью Госуслуг;
  • Введите код из СМС;
  • Протестируйте сервис голосования.

Принять участие в тренировке имеют возможность граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и имеющие подтверждённую учетную запись на портале Госуслуг.

Федеральная платформа ДЭГ позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трёх лет.

По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: выборы в Крыму и в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
выборы в Крыму и в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.