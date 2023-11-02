Крымчанам предлагают принять участие в тестировании ДЭГ

Крымчане могут принять участие в тестировании федеральной системы дистанционного электронного голосования. Тренировочное голосование пройдет с 15 по 17 ноября 2023 года. Участники узнают, как устроено онлайн-голосование, и помогут сделать систему лучше.
Как зарегистрироваться на тренировку ДЭГ
- До 23:59 13 ноября 2023 года подайте заявку на Госуслугах;
- Дождитесь статуса «Учтено» в личном кабинете.
Как принять участие в тренировке
- С 8:00 15 ноября по 20:00 17 ноября 2023 года зайдите на портал ДЭГ;
- Авторизуйтесь с помощью Госуслуг;
- Введите код из СМС;
- Протестируйте сервис голосования.
Принять участие в тренировке имеют возможность граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и имеющие подтверждённую учетную запись на портале Госуслуг.
Федеральная платформа ДЭГ позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трёх лет.
По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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