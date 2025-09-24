Прямо сейчас:
Крымчанам рекомендуют не создавать ажиотаж на АЗС

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:00 24.09.2025

В связи с временным снижением объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов России поставки топлива в Крым сократились. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Важно понимать: топливо продолжает поступать в регион и позволяет обеспечить текущие потребности. Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо «про запас» в канистры и не усугублять ситуацию, – цитирует пресс-служба Председателя Правительства. 

По словам Юрия Гоцанюка, покупка топлива в обычном режиме – лучший способ сохранить стабильность на рынке до нормализации поставок.

Правительство Республики Крым предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 17

