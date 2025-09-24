Крымчанам рекомендуют не создавать ажиотаж на АЗС

Важно понимать: топливо продолжает поступать в регион и позволяет обеспечить текущие потребности. Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо «про запас» в канистры и не усугублять ситуацию, – цитирует пресс-служба Председателя Правительства.
По словам Юрия Гоцанюка, покупка топлива в обычном режиме – лучший способ сохранить стабильность на рынке до нормализации поставок.
Правительство Республики Крым предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
