Крымчанам рекомендуют не создавать ажиотаж на АЗС

По словам Юрия Гоцанюка, покупка топлива в обычном режиме – лучший способ сохранить стабильность на рынке до нормализации поставок.

Важно понимать: топливо продолжает поступать в регион и позволяет обеспечить текущие потребности. Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо «про запас» в канистры и не усугублять ситуацию, – цитирует пресс-служба Председателя Правительства.

