Крымчанам с антителами выдадут сертификаты здоровья

16 января Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении в России сертификата здоровья. Это документ, который необходим для посещения общественных мест. Сертификаты здоровья смогут получить не только те, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, но и все жители РФ, у кого есть антитела – неважно, каким образом полученные – после болезни, прививки иностранными вакцинами или бессимптомного носительства. Причем уровень титра антител неважен. Срок действия сертификата от 6 месяцев до 1 года. Закон носит временный характер и действует до 1 июня 2022 года.

Своим мнением о нововведении поделились представители крымской медицины и общественники.

Данный законопроект я просила поддержать на заседаниях Общественной палаты РК и Президиума Госсовета республики. Считаю, что он будет способствовать урегулированию интересов тех граждан, которые переболели, но не попали в статистический отчет. Кто-то лечился самостоятельно и не обращался к врачу, кто-то перенес заболевание бессимптомно, а некоторые просто не делали тест на ковид. Что касается сроков, то я уверена, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшится, то пролонгировать ограничительные меры не будет необходимости. Но хочу подчеркнуть, все будет зависеть и от того, как люди буду вакцинироваться, соблюдать меры антиковидной безопасности. Хочу напомнить крымчанам, что все это делается исключительно для того, чтобы защитить жизнь и здоровье жителей полуострова, — отметила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог минздрава РК Людмила Знаменская говорит:

Я полностью поддерживаю введение сертификатов здоровья. Потому что, во-первых, есть очень много пациентов, которые переболели ковидом без установленного диагноза. Они пролечились в домашних условиях. И то, что у них был коронавирус, видно только по наличию антител. Но сертификаты им не выдавали, это было нецелесообразно. Во-вторых, нововведение поможет снизить и социальное напряжение, которое возникло из-за QR-кодов. Понятно, что принятый закон – лишь временная мера. Что делать дальше будет понятно, исходя из эпидемиологической обстановки.

QR-код и сертификат здоровья — не одно и то же.

Недопонимание и какое-то тревожное напряжение в нашем обществе из-за QR-кодов росли. Соответственно, сертификат здоровья поможет снизить накал дискуссий, разрядить ситуацию. Законопроект о введении такого сертификата возник своевременно. Я убеждена, что нужно минимизировать те ограничения, которые будут влечь за собой нарушение прав граждан. Для Крыма и нашей страны в целом, введение данной меры окажется положительным и эффективным опытом, — подчеркнула член Общественной палаты Крыма Анастасия Гридчина.

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