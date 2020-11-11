Крымчанам с начала года выплатили более 16,7 млрд рублей соцподдержки

С начала года сумма социальных выплат крымчанам, нуждающимся в особой социальной защите государства, преодолела отметку в 16,7 млрд руб. Это в 1,9 раза, или на 7,9 млрд руб. превысило аналогичный показатель прошлого года.

Рост финансирования почти в 2 раза обусловлен введением в этом году дополнительных мер соцподдержки семей с детьми и других категорий граждан и увеличением расходов на осуществление выплат безработным гражданам для их поддержки в период распространения коронавируса, а также началом осуществления с июня новых ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК — министра финансов РК Ирину Кивико.

По словам вице-премьера, в разрезе общего финансирования как из республиканского, так и из федерального бюджетов выделено по 8,4 млрд руб.

За счет средств бюджета республики осуществлены выплаты:

отдельным категориям граждан, в том числе на соцподдержку семей, имеющих детей (пособие на ребенка, пособие на ребенка одинокой матери, компенсация затрат на приобретение школьной формы и др.), на выплату пособий малоимущим и малообеспеченным семьям, на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам из числа ветеранов Труда, реабилитированных лиц, военнослужащих, на ежегодные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая и др., а также на мероприятия по социальной поддержке населения – 5,8 млрд руб. (на 1,9 млрд руб., или почти на 50% больше прошлогоднего показателя);

на осуществление финансирования субвенций бюджетам муниципальных образований на соцвыплаты населению в рамках Государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым» — 898,2 млн руб. (на уровне 2019 года);

на осуществление дополнительных расходов, связанных с распространением коронавирусной инфекции с целью соподдержки семей с детьми и других категорий граждан, в том числе выплаты на детей до 3-х лет и на детей от 16 до 18 лет – почти 815 млн руб. (с июня 2020 года);

на осуществление ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – почти 778 млн руб. (на 164,6 млн руб., или на 26,8% больше, чем в прошлом году);

на мероприятия согласно Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым – 110 млн руб. (на 4,2 млн руб., или почти на 4% превысило показатель 2019 года).

В свою очередь, средства федерального бюджета в том числе направлены на:

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 2,4 млрд руб. (с июня 2020 года);

социальные выплаты безработным гражданам – более 2 млрд руб. (в 6,6 раза, или на 1,8 млрд руб. превысило прошлогодний показатель);

ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 1,5 млрд руб. (в 2,2 раза, или на 784,6 млн руб. больше, чем в прошлом году);

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет – более 1 млрд руб. (на 27,7 млн руб., или на 2,8% больше чем в 2019 году);

выплату пособий по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет и др. — 902,6 млн руб. (на 20 млн руб., или на 2,3% больше, чем в 2019 году);

оплату жилищно-коммунальных услуг и компенсацию оплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан – 486,7 млн руб. (на 12,5 млн руб., или на 2,6 % больше, чем в прошлом году).