Крымчане активно покупают велосипеды и защитное снаряжение

Жители Крыма в начале весны активнее стали покупать товары для летнего спорта и активного отдыха. По данным Авито, в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в ряде категорий спортивного инвентаря выросли, что отражает подготовку к сезону.

В сегменте товаров с ресейла наибольшую динамику показали детские велосипеды — продажи увеличились в 2 раза, а средняя цена в марте составила 3629 ₽. Далее следует защитное снаряжение для роликов и скейтбординга — рост составил 43%, средняя стоимость достигла 2767 ₽. Также выросли продажи роликов — на 37%, при средней цене 1492 ₽. Продажи скейтбордов увеличились на 8%, средняя стоимость составила 2901 ₽.

В сегменте новых товаров лидируют детские велосипеды — их стали покупать в 2,4 раза чаще, средняя цена составила 8550 ₽. Далее следуют скейтборды — рост составил 50%, при средней стоимости 2445 ₽. Также увеличились продажи защитного снаряжения для роликов и скейтбординга — на 40%, при средней цене 2006 ₽.

Таким образом, в марте 2026 года в Крыму увеличиваются продажи летнего спортивного инвентаря, при этом наибольшую динамику демонстрируют детские велосипеды и товары для роликов и скейтбординга.

