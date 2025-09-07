Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане часто покупают товары для новорожденных «с рук»
Новости Республики
Крымчане часто покупают товары для новорожденных "с рук"

Крымчане часто покупают товары для новорожденных «с рук»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:57 07.09.2025

В июле 2025 года в Крыму жители значительно чаще покупали товары для новорождённых по сравнению с прошлым годом. По данным Авито, отдельные категории показали кратный рост.

Особенно выделяется сегмент детских колясок: общие продажи выросли почти в 6 раз, при средней цене 1675 ₽. Спрос на коляски-люльки увеличился в 6 раз (от 890 ₽), а на аксессуары и комплектующие — в 15 раз (цена от 855 ₽).

В одежде для детей рост также впечатляющий. Пляжная одежда для девочек стала востребованнее в 6 раз (от 974 ₽), костюмы — в 3 раза (от 876 ₽). Среди товаров для мальчиков обувь показала рост в 8 раз (от 15 870 ₽), а костюмы — в 6 раз (от 4860 ₽).

Узнайте больше:  Несколько поездов в Крым и из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

Среди товаров “с рук” спрос на детские коляски увеличился в 7 раз (от 1201 ₽), а на аксессуары к ним — в 18 раз (от 308 ₽). Также вырос интерес к коляскам-люлькам, их стали покупать на Авито в 4 раза чаще (от  1000 ₽).

В категории новых товаров продажи также выросли кратно: пляжная одежда для девочек стала популярнее в 6 раз (от 1184 ₽), а аксессуары для колясок — в 12 раз (средняя стоимость на Авито от 739 ₽).

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x