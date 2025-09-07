Крымчане часто покупают товары для новорожденных «с рук»

В июле 2025 года в Крыму жители значительно чаще покупали товары для новорождённых по сравнению с прошлым годом. По данным Авито, отдельные категории показали кратный рост.

Особенно выделяется сегмент детских колясок: общие продажи выросли почти в 6 раз, при средней цене 1675 ₽. Спрос на коляски-люльки увеличился в 6 раз (от 890 ₽), а на аксессуары и комплектующие — в 15 раз (цена от 855 ₽).

В одежде для детей рост также впечатляющий. Пляжная одежда для девочек стала востребованнее в 6 раз (от 974 ₽), костюмы — в 3 раза (от 876 ₽). Среди товаров для мальчиков обувь показала рост в 8 раз (от 15 870 ₽), а костюмы — в 6 раз (от 4860 ₽).

Среди товаров “с рук” спрос на детские коляски увеличился в 7 раз (от 1201 ₽), а на аксессуары к ним — в 18 раз (от 308 ₽). Также вырос интерес к коляскам-люлькам, их стали покупать на Авито в 4 раза чаще (от 1000 ₽).

В категории новых товаров продажи также выросли кратно: пляжная одежда для девочек стала популярнее в 6 раз (от 1184 ₽), а аксессуары для колясок — в 12 раз (средняя стоимость на Авито от 739 ₽).

