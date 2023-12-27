Крымчане, чье имущество пострадало в результате шторма, получат компенсации в зависимости от степени ущерба

Финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери имущества, 50 тысяч рублей – при его частичной утрате. Те, у кого нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Выплата в связи с возникновением ЧС предоставляется при условии, что жилое помещение попало в зону ЧС и нарушены условия жизнедеятельности. Достаточно одного критерия нарушения условий жизнедеятельности, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.