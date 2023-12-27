Крымчане, чье имущество пострадало в результате шторма, получат компенсации в зависимости от степени ущерба

О том, что жители Крыма, чье имущество пострадало в результате шторма, получат компенсации в зависимости от степени ущерба. сообщил Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери имущества, 50 тысяч рублей – при его частичной утрате. Те, у кого нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Выплата в связи с возникновением ЧС предоставляется при условии, что жилое помещение попало в зону ЧС и нарушены условия жизнедеятельности. Достаточно одного критерия нарушения условий жизнедеятельности, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
По словам Премьер-министра Крыма, решение о подтверждении факта проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС и факта нарушения условий жизнедеятельности в конкретном жилом помещении принимается Комиссией, созданной администрацией района (городского округа). Такое решение принимается с учетом всех обстоятельств, которые могут указывать на нарушение условий жизнедеятельности.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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