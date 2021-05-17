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Крымчане дебютировали в чемпионате России по спортивной борьбе панкратион
фото: Федерация панкратиона Крыма

Крымчане дебютировали в чемпионате России по спортивной борьбе панкратион

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:08 17.05.2021

14-16 мая в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по спортивной борьбе панкратион среди мужчин и женщин.

Впервые в этих соревнованиях участвовали крымские борцы. Симферопольцы Анатолий Новиков, Бесарион Бигвава, Александр Ананьев, Савва Савин, Халид Ислямов и Александра Митина были включены в состав объединенной сборной Крыма и Севастополя. Александра Митина завоевала «серебро» в категории до 58 кг, Анатолий Новиков – «бронзу» в весе до 84 кг. Оба выполнили норматив мастера спорта России.  Федерация панкратиона Крыма выражает благодарность за подготовку спортсменов тренерам Сергею Чурилову и Руслану Беликову, — сообщает «Крымский спорт».

Отметим, что всего в чемпионате приняли участие более 300 спортсменов из всех субъектов Российской Федерации.

Крымчане дебютировали в чемпионате России по спортивной борьбе панкратион

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