Крымчане должны за отопление более 800 миллионов рублей

Если говорить о ситуации на февраль, то общая сумма просроченной задолженности составляет 837 млн рублей. Сумма значительная. Но в этом году мы ставим перед собой амбициозные цели – добиться существенного снижения этой суммы, потому что неоплата сказывается, в том числе, и на подготовке к отопительному сезону, — сказал Прилипко.

По его словам, обозначенная сумма включает в себя порядка 50 тысяч лицевых счетов, которые имеют определенную сумму просроченной задолженности.

Он отметил, что с точки зрения оплаты коммунальных платежей январь всегда был провальный. Так, на 1 января 2023 год сумма задолженности составляла 862 миллиона рублей, на 1 января 2024 года – 970 миллионов, а на 1 января 2025 – 817 миллионов рублей, привел данные гендиректор компании.

Прилипко подчеркнул, если суммы задолженностей накопились большие, то предприятие готово помочь их выплатить, не доводя дело до разбирательств, в том числе судебных. Он напомнил, что на непогашенный долг насчитывается пеня, вслед за которой начинается досудебная работа по убеждению абонента погасить задолженность. И только после, если и это не дает результатов, принимаются радикальные меры.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения за десять лет достигла 915 миллионов рублей.