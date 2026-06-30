Крымчане должны знать: что делать при перегреве или тепловом ударе в жару

В Крым пришла 35-градусная жара, когда у людей возможен перегрев организма и даже тепловой удар. Как помочь себе и окружающим – в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала доктор медицинских наук, главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Крыма Лариса Корсунская.

Если у вас в машине не работает кондиционер – просто выйдите из машины, отойдите в тень, все-таки в большинстве случаев вы не в чистом поле, и рядом есть какое-то дерево, здание. Уйдите в тень, посидите в тени, пока вы ждете в какой-то ситуации. Это касается любой ситуации, если вы находитесь в некондиционированной машине. Если вы движетесь – постарайтесь открыть окна, а если вы вынуждены стоять, то в этом случае, если есть возможность, просто уйдите в тень и пейте достаточное количество воды, – советует специалист.

Данные меры необходимо принять еще до того, как вы почувствовали себя некомфортно, не дожидаясь предобморочного состояния, добавила врач.

Лариса Корсунская также пояснила, как вести себя, если вы стали свидетелем того, что человек на жаре стал терять сознание.

Мы не знаем, что это – в этом-то вся опасность. Даже я, с моим 40-летним опытом работы в медицине, на тот момент, когда я вижу, что человек начинает терять сознание, абсолютно не уверена в том, что это не какая-то сосудистая катастрофа, – предупредила специалист.

Если это просто обморок от теплового удара, пояснила она, то в этом случае человека нужно охладить, восполнить объем циркулирующей крови, дать достаточное количество жидкости. После этих действий обморок пройдет и все будет хорошо.

Если все эти действия не улучшили состояние человека, обозначила гостья эфира, могут иметь место более серьезные сосудистые проблемы – кровоизлияние в мозг или инфаркт миокарда. Единственно верным решением в таком случае будет уложить пострадавшего на бок и немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

Ни в коем случае не пытайтесь поить пострадавшего водой, не пытайтесь давать какие-то препараты. Потому что, если вдруг это нарушение мозгового кровообращения, и если человек потерял сознание, может быть нарушено глотание. Также может быть аспирация дыхательных путей той жидкостью, которую вы даете пострадавшему. Поэтому срочно вызывайте скорую помощь – это первое, что надо сделать, – подытожила врач.

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