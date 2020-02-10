Крымчане — доверчивые люди! В МВД Крыма отмечают: участились случаи интернет-мошенничества

В МВД Крыма сообщили: сразу несколько крымчан в течение одного дня стали жертвами интернет-мошенника.

Один из жителей Симферопольского района решил купить автомобильный прицеп и позвонил по номеру, указанному на сайте объявлений. Продавец, предлагавший товар по весьма привлекательной цене, попросил перевести ему на карту в качестве залога небольшую сумму в знак того, что позвонивший не откажется от сделки. Обрадованный мыслью об удачной покупке, потерпевший тут же через интернет «перекинул» деньги. В результате неудачливый покупатель прицепа лишился 5 тысяч рублей. Сумма небольшая, однако при таком подходе злоумышленник, разместивший объявление, очевидно, может «заработать» на десятках таких же доверчивых гражданах десятки тысяч рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

На уловки мошенников попался и житель Джанкоя. Увидев на интернет-сайте сайте объявление о продаже мотокультиватора, он перевел злоумышленнику 10 тысяч рублей предоплаты.

Оба пострадавших, обратившись в полицию, признались, что знали о подобных видах мошенничества, читали о таких схемах в средствах массовой информации, однако не думали, что попадутся на «удочку» аферистов.

Сотрудники МВД по Республике Крым предупреждают: никогда не переводите предоплату за приобретаемый товар незнакомцам, не реагируйте на сообщения о призе, если не участвовали ни в каких розыгрышах, не спешите открывать сообщение со ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки или какой-нибудь программы. Кроме того, с осторожностью воспринимайте просьбы занять денег, поступившие от «френдов» в соцсетях: возможно, интернет-страница была взломана и сообщения рассылаются злоумышленниками.

Если же Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в ближайший территориальный отдел полиции либо по единому телефону «102». И помните: любое преступление легче раскрывать по «горячим следам»!