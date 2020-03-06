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Крымчане - финалисты специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России-2020»
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Крымчане — финалисты специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России-2020»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 18:31 06.03.2020

О том, что жители Республики Крым стали финалистами специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России-2020», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК:

Высокий уровень профессионализма продемонстрировали главный врач ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» Оксана Курдес, начальник учебно-методического центра ГБУ РК «Крымский медицинский информационно-аналитический центр», главный  внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Минздрава РК Ирина Алтухова и преподаватель фармакологии ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К Петровой» Алексей Ганин.

Крымчане - финалисты специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России-2020»

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

По информации генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова, всего по специализации «Здравоохранение» на конкурс поступило 9745 заявок из всех регионов России.

Крымчане - финалисты специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России-2020»

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