Крымчане — финалисты специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России-2020»

Высокий уровень профессионализма продемонстрировали главный врач ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» Оксана Курдес, начальник учебно-методического центра ГБУ РК «Крымский медицинский информационно-аналитический центр», главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Минздрава РК Ирина Алтухова и преподаватель фармакологии ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К Петровой» Алексей Ганин.
Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
По информации генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова, всего по специализации «Здравоохранение» на конкурс поступило 9745 заявок из всех регионов России.