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Крымчане гордятся успехами российской сборной на Олимпийских играх
Фото: championat.com

Крымчане гордятся успехами российской сборной на Олимпийских играх

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:49 21.02.2022

Россия установила новый национальный рекорд по числу выигранных наград на зимних Олимпийских играх. Дома, во всех регионах страны болельщики следили за всеми играми и радовались победам. В Крыму, подводя итоги Олимпиады, считают, что несмотря на присутствие в спорте политики, наши спортсмены справились со своей миссией достойно.

В медальном зачете для России это новый рекорд. Мы завоевали больше медалей, чем на всех предыдущих зимних Олимпийских играх. Жаль, что там не было крымчан. Я надеюсь, что в будущем наши спортсмены также будут принимать участие в играх, — отметил президент Олимпийского Совета Республики Крым Евгений Михайлов.

По его словам, к сожалению, на Олимпиаде имели место политические игры. И они влияли на настрой наших спортсменов.

Российским спортсменам было морально очень тяжело на протяжении всех игр. Сложно было выступать не под своим флагом. Но несмотря на все трудности, наши спортсмены выступили достойно. Молодцы наши команды, наши тренера. У нас президент до сих пор занимается спортом, поэтому мы всегда были и будем сильными, — считает Евгений Михайлов.

Спортивный обозреватель, заслуженный журналист Республики Крым Борис Левин подчеркнул, что игры в Пекине по количеству медалей обошли показатели Игр в Сочи и Корее. Отдельного внимания, по его мнению, заслуживают победы в лыжном спорте и фигурном катании.

Наша команда выступила достойно. Анна Щербакова, Александра Трусова – на голову выше всех. И пусть радуется Камри Сакамото за бронзовую медаль, которую она получила благодаря тому, что вывели из себя Камилу Валиеву, – отметил Борис Левин.

По его мнению, на Олимпиаде в Италии, которая пройдет через 4 года, у России есть очень хорошие шансы побороться с Норвегией за место в лидирующей группе команд. В Пекине национальная команда ОКР завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Это 9-й результат в общекомандном зачете.

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