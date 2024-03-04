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чане готовы помогать в развитии инвестиционного потенциала Херсонской области
фото: пресс-служба Министерства экономического развития РК

Крымчане готовы помогать в развитии инвестиционного потенциала Херсонской области

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:21 04.03.2024

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико приняла участие в круглом столе на тему: «Инвестиционный потенциал Херсонской области. Меры господдержки промышленности. Совместные инициативы». В дискуссии приняли участие министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко, министр промышленной политики Республики Крым Анушаван Агаджанян, министр промышленности и торговли Херсонской области Иван Сафронов, представители исполнительных органов Херсонской области, бизнеса.

Мы готовы сотрудничать с Фондом развития промышленности Херсонской области. У нас есть опыт трансформации и построения системы поддержки бизнеса с 2014 года, поэтому мы всегда готовы предложить свои лучшие практики. Сегодня мы будем говорить с бизнесом о тех мерах, которые есть в Крыму и в Российской Федерации, которыми могут пользоваться все субъекты хозяйствования, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Вице-премьер отметила, что благодаря широкому спектру мер государственной поддержки республика является одним из инвестиционно-привлекательных регионов России, среди которых свободная экономическая зона, а также особый порядок рассмотрения обращений инвесторов, который предусматривает предоставление инвесторам земельных участков и объектов недвижимости государственной и муниципальной собственности в аренду без проведения торгов.

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По мнению Ирины Кивико, у обоих регионов есть значительный потенциал для сотрудничества. По ее словам, Херсонская область специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции, в то время как в Крыму развита пищевая промышленность.

Поэтому обмен опытом и товаром для бизнеса, я думаю, будет реален, – подчеркивает вице-премьер.

Далее участники обсудили перспективные отрасли для инвестирования, а также возможности совместных инициатив с предпринимателями из Крыма.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК

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