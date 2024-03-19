Крымчане говорят, что искать работу им чаще всего мешают домашние дела, усталость и лень

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

22% крымчан рассказали, что постоянно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел. 17% считают, что не могут сконцентрироваться из-за усталости и переутомления. Каждый десятый самокритичен и винит в затянувшемся трудоустройстве свои личные качества: лень, безответственность и неуверенность в себе. 9% отвлекающим фактором назвали соцсети и интернет. 6% утверждают, что не понимают, как искать работу. Хобби и увлечения не дают искать работу 5% горожан, телефонные звонки и смс — 4%. По 2% в длительном поиске работы винят друзей и хорошую погоду, 1% — телевизор. И только 39% респондентов от поиска работы ничего не отвлекает, — отмечают в пресс-службе сервиса.