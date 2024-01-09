Крымчане хотят собрать опытный образец электромобиля на базе «Газели»

Крымское научно-производственное предприятие «Элькафа» до лета 2024 года соберет опытный образец электромобиля на базе «Газели» и летом приступит к его опытной эксплуатации, сообщил ТАСС председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

«Газель» мы считаем одной из самых перспективных платформ для нашего набора компонентов. До лета 2024 года уже планируем сделать опытный образец «Газели» с нашим набором компонентов, то есть это будет электрическая «Газель». Планируется сделать пробег не менее 200 км на одном заряде, планируемая максимальная скорость — не менее 80, а то и 90 км/ч, — цитирует ТАСС специалиста.

Собеседник уточнил, что подобные электромобили предполагается проверить на маршрутах дистрибьюторских компаний, которые занимаются ежедневными перевозками промышленных и продовольственных товаров внутри города. По расчетам в горизонте семи лет, эксплуатация электрической «Газели» обойдется в 4-5 раз дешевле по сравнению с дизельной.

За 7 лет машина проезжает 525 тыс. км, это в день 250 км, за это время у дизельной «Газели» километр пробега стоит 9,6 рубля, а у электрической — 2,4 рубля. Мы уже показывали эти цифры в Симферополе нашим дистрибьюторским компаниям, они очень заинтересованы в начале опытной эксплуатации таких машин у себя. Поэтому договоренности предварительные есть, осталось только закончить испытания, доработать, создать опытные образцы и отдать в опытную эксплуатацию. Это, я думаю, будет лето 2024 года, — говорит Михаил Демурия.

Ранее научно-производственное предприятие «Элькафа» начало научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования в электромобили автомобилей УАЗ. В 2024 году предполагается выпустить до 100 первых отечественных электровнедорожников на базе УАЗ-452 СГР («Буханка»).

источник: ТАСС