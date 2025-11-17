Крымчане и севастопольцы повернулись к ЗОЖ — статистика рейтинга регионов РФ

Отмечается, что для расчета рейтинга регионов РФ по приверженности населения ЗОЖ анализировали семь показателей. В их числе: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, уровень потребления табачных изделий, показатели продаж алкогольных напитков, количество совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения преступлений и условия труда.

Анализ данных показал, что лидеры рейтинга регионов по приверженности населения ЗОЖ остаются прежними, это представители Северного Кавказа. Первую строку заняла Республика Дагестан, вторую Чечня, третью Ингушетия.

В замыкающую рейтинг пятерку входят Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Хакасия и Ненецкий автономный округ.

По сравнению с прошлым годом в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ самый заметный рост позиций показала Республика Крым (+22 места), – сказано в публикации по итогам исследования экспертов.

Согласно графику, по итогам 2024 года Крым в рейтинге теперь на 30-й строчке, тогда как в 2023-м республика занимала 52-ю позицию среди регионов страны.

По словам экспертов, это объясняется существенно выросшей долей занимающихся физкультурой и спортом, а также снижением потребления табачных изделий.

Севастополь, согласно рейтингу, поднялся всего на одну позицию – с 33-й строчки на 32-ю.

Также на 13 пунктов выросли итоговые позиции в Брянской области, на 10 – в Республике Татарстан, на 9 мест улучшил свое положение Санкт-Петербург и на 8 Москва. Всего в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ улучшились позиции в 38 российских регионах страны.

Авторы исследования отмечают, что осознанное отношение к своему здоровью все больше закрепляется в качестве базовой ценности современных людей в России, что становится возможным благодаря тому, что на государственном уровне реализуется множество программ по популяризации ЗОЖ, которые находят отклик у населения.

Напомним, что в 2023 году, согласно данным Крымстата, только 38% жителей Крыма придерживались здорового образа жизни.

