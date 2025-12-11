Крымчане — лидеры делового туризма и индустрии встреч в России

Острая конкурентная борьба была отмечена практически во всех номинациях. В ходе открытого онлайн-голосования за претендентов было подано свыше 1 миллиона голосов.

Как отмечает организатор Премии, исполнительный директор АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий» Наталья Евневич, уже в течение нескольких лет наблюдается активный рост региональных участников во всех номинациях, что стало устойчивым трендом.

Так среди лучших региональных офисов в сфере продвижения дестинаций для делового туризма назван Офис перспективного развития АО «Корпорация развития Республики Крым».

В номинации «Лучшая площадка для деловых мероприятий: объекты культуры виноделия» победило Производственно-аграрное объединение «Массандра», Республика Крым, а лучшим рестораном для проведения мероприятий стал ресторанный комплекс «Симферо», Республика Крым.

«Лидеры делового туризма и индустрии встреч» – наиболее престижная отраслевая награда, объединяющая ключевых игроков российского рынка BT&MICE. Одна из главных целей премии – раскрытие потенциала регионов, создание новых точек притяжения для деловых гостей.

Подробнее на сайте Премии https://www.mice-award.ru/ru/news/149867X1MF53OZ1F

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК